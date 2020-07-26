40-летний мужчина перевернулся на гидроцикле и утонул на Капшагайском водохранилище

Поиски тела ведут сотрудники ДЧС по Алматинской области.

Комитет транспорта МИИР РК в летний период маломерных судов на водоемах предупреждает о необходимости соблюдения норм безопасной эксплуатации, сообщает zakon.kz.

24 июля текущего года на пляже расположенного на северном побережье Капчагайского водохранилища, гражданин РК Б. 1980 г.р. вышел в открытый водоем на незарегистрированном гидроцикле без спасательного жилета и начал совершать маневры на поверхности воды, говорится в сообщении на сайте комитета транспорта МИИР РК.

При очередном резком повороте не смог удержаться на судне и упал в воду.

В результате судоводитель Б. утонул. Поиски тела данного гражданина ведут сотрудники ДЧС по Алматинской области.

В свою очередь Комитет транспорта Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК напоминает всем судоводителям о необходимости соблюдения норм безопасной эксплуатации маломерных судов на водоёмах страны.

Запрещается эксплуатация маломерных судов:

- без надетых и пристегнутых спасительных жилетов;

- без удостоверения на право управления маломерным судном;

- не соблюдение норм пассажировместимости;

- в неисправном техническом состоянии и т.д.

Соблюдение вышеуказанных норм безопасности могут предотвратить транспортное происшествие на водном транспорте и уберечь жизнь людей.

Следует отметить, в целях предупреждения аварийности на флоте и сохранности жизни людей на воде, территориальными подразделениями Комитета транспорта с 1 июня т.г. на всех водоемах страны начата акция "Скутер".

На сегодняшний день работниками Инспекции транспортного контроля осмотрено 1205 маломерных судов, по результатам которых выявлено 244 нарушений, наложено штрафов на общую сумму 1млн. 518 тыс. тенге запрещено к эксплуатации порядка 30 судов.

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