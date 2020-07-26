Жена сбросила убитого мужа в выгребную яму и залила бетоном в России

В течение полугода полицейские продолжали работу по установлению места нахождения мужчины.

Жительница Белгородской области в России убила мужа, а затем закатала его тело в бетон, сообщает zakon.kz со ссылкой на Kp.ru.

В феврале в правоохранительные органы обратилась пожилая женщина, заявившая об исчезновении ее сына. Пропавший мужчина проживал в поселке Соломино Белгородской области вместе с женой. На связь с пенсионеркой супружеская пара не выходила с августа прошлого года.

Полиция опросила 39-летнюю супругу пропавшего без вести мужчины. По ее словам, они развелись в июле 2019 года, а потом он уехал на заработки на Север.

В течение полугода полицейские продолжали работу по установлению места нахождения мужчины. Впоследствии выяснилось, что он не покидал территорию региона, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Белгородской области.

Правоохранители установили, что к исчезновению белгородца причастна его экс-супруга. В итоге женщина призналась, что задушила мужа во сне. Она завернула его тело в ковер и выбросила в выгребную яму. На следующий день она вызвала бетономешалку, которая зацементировала ее супруга в яме.

В отношении женщины открыто уголовное производство

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!