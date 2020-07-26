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В центре Мадрида прошла акция протеста против монархии

Акцию поддержали некоторые каталонские сепаратистские организации и политические партии, которые через социальные сети призывали присоединиться к демонстрации.

Фото : news.ru26 июля 2020, 07:39

Десятки человек присоединились в субботу к акции протеста в испанской столице против монархической формы государственного правления, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Участники манифестации прошли по центру города с криками: "Народная республика". Собравшиеся также выступили против, по их мнению, коррумпированной монархии. Организаторы протеста утверждают, что с каждым разом все больше жителей страны отвергают текущую роль [государственных] институтов, в том числе короны, - пишет газета The National.

Акцию поддержали некоторые каталонские сепаратистские организации и политические партии, которые через социальные сети призывали присоединиться к демонстрации.

Испания - парламентская монархия, главой государства является король. В последнее время в местных СМИ всплывает все больше информации, связанной с расследованиями в Испании и Швейцарии в отношении Хуана Карлоса I - бывшего главы государства и отца короля Филиппа VI. Часть из них основана на утверждениях предпринимателя Коринны Ларсен, которая могла быть бывшей любовницей экс-главы государства.

В Испании ведется расследование, связанное с заключением контракта на строительство скоростной железной дороги в Саудовской Аравии на линии Мекка - Медина. По утверждению Ларсен, Хуан Карлос I мог получить нелегальные комиссионные за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний.


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