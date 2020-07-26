1494 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
Всего в стране подтверждено 81 720 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 25 июля 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz
Зарегистрированы 1494 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 856,
- бессимптомных носителей - 638.
Всего в стране подтверждено 81 720 случаев, из них:
в городе Алматы - 10491(+173),
в Атырауской области - 9951(+85),
в городе Нур-Султан -9778(+284),
в Карагандинской области - 7952(+121),
в ВКО - 5321(+192),
в ЗКО - 5306(+95),
в городе Шымкент - 4654(+39),
в Алматинской области - 3992(+59),
в Жамбылской области - 3236(+53),
в Актюбинской области - 2922(+12),
в Павлодарской области - 2826(+73),
в Кызылординской области -2730(+24),
в СКО - 2705(+80),
в Мангистауской области - 2654(+71),
в Туркестанской области - 2592(+21),
в Акмолинской области - 2314(+53),
в Костанайской области - 2296(+59).
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