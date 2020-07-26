1494 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 81 720 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 25 июля 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz

Зарегистрированы 1494 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 856,

- бессимптомных носителей - 638.

Всего в стране подтверждено 81 720 случаев, из них:

в городе Алматы - 10491(+173),

в Атырауской области - 9951(+85),

в городе Нур-Султан -9778(+284),

в Карагандинской области - 7952(+121),

в ВКО - 5321(+192),

в ЗКО - 5306(+95),

в городе Шымкент - 4654(+39),

в Алматинской области - 3992(+59),

в Жамбылской области - 3236(+53),

в Актюбинской области - 2922(+12),

в Павлодарской области - 2826(+73),

в Кызылординской области -2730(+24),

в СКО - 2705(+80),

в Мангистауской области - 2654(+71),

в Туркестанской области - 2592(+21),

в Акмолинской области - 2314(+53),

в Костанайской области - 2296(+59).

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