В статье CNN главу Госдепа обвинили в том, что он политизировал ведомство ради "личной политической повестки".

Американский телеканал CNN опубликовал на своем сайте материал, в котором Майк Помпео назван худшим госсекретарем в истории США, сообщает zakon.kz со ссылкой на Федеральное агентство новостей.

Эксперт канала по международным делам Аарона Дэвида Миллера заявил, что Помпео "стал не только худшим госсекретарем в истории США, но и самым (политически) предвзятым".

В статье главу Госдепа обвинили в том, что он политизировал ведомство ради "личной политической повестки", а также защиты главы США Дональда Трампа от "верховенства закона".

Кроме того, Миллер обвинил госсекретаря в том, что тот якобы был "готов скрыть ложь о шантаже президента Украины", а также "швырять чиновников Госдепа под автобус за сотрудничество" с Конгрессом по этому делу.

Помпео также вменили в вину то, что он использовал тему прав человека во внешней политике, однако при этом улыбался саудовскому наследному принцу Мухаммеду бен Салману после того, как убили журналиста Джамаля Хашогджи.

Тот пропал во время посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018-м году. Позже стало известно, что журналиста задушили, а тело расчленили и уничтожили. После этого Сенат США возложил ответственность за зверское убийство на саудовского принца.

Осенью прошлого года демократы запустили процедуру импичмента Трампа, заявив, что американский лидер якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Джо и Хантера Байденов. Сенат, подконтрольный республиканцам, оправдал политика.

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