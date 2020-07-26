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За сутки в Казахстане 563 человек выздоровели от КВИ

Всего в стране выздоровели – 51 823.

Фото : zakon.kz.26 июля 2020, 09:31

В Казахстане 563 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 115,
в городе Шымкент - 32,
в Актюбинской области - 2,
в Атырауской области - 9,
в Восточно-Казахстанской области - 97,
в Жамбылской области - 10,
в Западно-Казахстанской области - 118,
в Карагандинской области - 77,
в Костанайской области - 11,
в Кызылординской области - 67,
в Мангистауской области - 12,
в Павлодарской области -5,
в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровели – 51 823 человек от COVID-19.


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