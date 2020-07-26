За сутки в Казахстане 563 человек выздоровели от КВИ

Всего в стране выздоровели – 51 823.

В Казахстане 563 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 115,

в городе Шымкент - 32,

в Актюбинской области - 2,

в Атырауской области - 9,

в Восточно-Казахстанской области - 97,

в Жамбылской области - 10,

в Западно-Казахстанской области - 118,

в Карагандинской области - 77,

в Костанайской области - 11,

в Кызылординской области - 67,

в Мангистауской области - 12,

в Павлодарской области -5,

в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровели – 51 823 человек от COVID-19.

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