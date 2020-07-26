Советник Токаева прокомментировал предложение ужесточить наказание за насилие над детьми

Согласно новым нормам закона, насилие из средней тяжести переведено в тяжкое преступление.

Советник президента Казахстана Ерлан Карин прокомментировал предложения о необходимости ужесточения наказания за насилие в отношении детей, сообщает zakon.kz.

В связи с последними событиями некоторые пользователи в сети пишут, что необходимо ужесточить наказание за насилие против детей. Между тем, такие меры по инициативе главы государства были приняты еще в прошлом году, - написал Карин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в своем первом послании народу Казахстана в сентябре прошлого года президент поручил в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей.

Осенью соответствующий законопроект поступил в парламент.

А уже 30 декабря президентом был подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности", который вступил в силу с 1 января 2020 года.

Согласно новым нормам закона, насилие из средней тяжести переведено в тяжкое преступление.

За насилие против детей, не достигших 14 лет, предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Кроме того, также установлена ответственность за недоносительство, укрывательство, фальсификацию фактов педофилии. Это теперь будет тяжким преступлением с максимальным лишением свободы - 6 лет.

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