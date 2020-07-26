Первые три места по количеству заболевших занимают США, Бразилия и Индия.

Число случаев коронавируса в мире превысило 16 миллионов, сообщает zakon.kz.

Согласно данным портала Worldometer на утро 26 июля, за все время коронавирусом заболели 16 196 503 человека по всему миру. Из них выздровели более 9,9 миллионов человек, умерли - 648,3 тысяч.

Первые три места по количеству заболевших занимают США (4,3 миллиона), Бразилия (2,3 миллиона) и Индия (1,3 миллиона). Эти же страны возглавляют список по числу выздоровевших: два миллиона, 1,6 миллиона и 886 тысяч соответственно. Жертв инфекции больше всего в США - 149,3 тысячи. На втором месте по этому показателю Бразилия (86,4 тысяч), на третьем - Великобритания (45,7 тысяч).

При этом, по данным университета Джонса Хопкинса, количество заражений не превысило отметки в 16 миллионов. По его данным, всего было выявлено 15 983 502 случая заболевания COVID-19.

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