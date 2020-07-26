Полиция Алматы выявила около 90 человек, нарушающих карантин в городских кафе
Материалы административного производства собраны в отношении руководителей указанных заведений.
Фото : zakon.kz.26 июля 2020, 12:34
В Алматы два соседних заведения принимали ночью гостей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Расположены эти заведения по улице Шевченко, в Алмалинском районе Алматы. Поздно ночью, во время проверки, в кафе “Веселидзе” коротали время 30 гостей, а в “Бакинском бульваре”, что за стенкой, были выявлены около 60 отдыхающих.
Материалы административного производства, согласно ст. 425 КРКобАП, собраны в отношении руководителей указанных заведений.
Материалы для принятия решения будут переданы УККБТУ по Алмалинскому району, согласно юрисдикции.
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