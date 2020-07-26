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Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку из-за курильщика на борту

Рейс Москва - Улан-Удэ вынужденно сел в Иркутске.

Фото : riafan26 июля 2020, 12:48

Самолет лоукостера "Победа"совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за курильщика на борту, сообщает zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщил источник в авиакомпании.

В ночь на воскресенье самолет, выполняющий рейс Москва - Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске для передачи полиции деструктивного пассажира, закурившего на борту и создавшего угрозу безопасности полета, - сообщил источник.

Представитель компании подтвердил эту информацию, добавив, что время стоянки в Иркутске составило 25 минут.

Компания сожалеет о доставленных неудобствах и потерянном времени клиентов, но безопасность полета - главный приоритет и любой риск должен быть исключен. Все вынужденные расходы за вынужденную стоянку будут взысканы с дебошира, - добавил он.


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