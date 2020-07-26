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Кенжегали Сагадиев всю свою жизнь посвятил служению Родине - Елбасы

Назарбаев отправил телеграмму соболезнования семье и близким академика.

Фото : egemen26 июля 2020, 14:09

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнование семье и близким видного государственного и общественного деятеля и академика Кенжегали Сагадиева, сообщает zakon.kz.

Нурсултан Назарбаев отметил, что Кенжегали Сагадиев, работая на различных ответственных должностях и в качестве ученого-экономиста, всю свою жизнь посвятил служению Родине, укреплению независимости Казахстана.

Кенжегали Абенович благодаря своим профессиональным и человеческим качествам был удостоен признания нашего народа. Уверен, что казахстанцы не забудут имени выдающегося ученого и его труды, - говорится в телеграмме.


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