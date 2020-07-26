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Более 8 млн жителей страдают от наводнений в китайской провинции Аньхо

Прямой экономический ущерб оценивается в 4,7 млрд долларов.

Фото : unn26 июля 2020, 14:27

Более 8,4 млн человек в провинции Аньхой на востоке Китая находятся под влиянием наводнений, вызванных проливными дождями, сообщает zakon.kz со ссылкой на Синьхуа .

Об этом сообщил штаб по борьбе с наводнениями и засухой этой провинции.

По состоянию на утро субботы порядка 1,12 млн жителей этой провинции были эвакуированы. Прямой экономический ущерб оценивается в 33 млрд юаней (около 4,7 млрд долларов)

При этом стихия причинила ущерб 986 тыс. га сельхозугодий.


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