Более 8 млн жителей страдают от наводнений в китайской провинции Аньхо
Прямой экономический ущерб оценивается в 4,7 млрд долларов.
Фото : unn26 июля 2020, 14:27
Более 8,4 млн человек в провинции Аньхой на востоке Китая находятся под влиянием наводнений, вызванных проливными дождями, сообщает zakon.kz со ссылкой на Синьхуа .
Об этом сообщил штаб по борьбе с наводнениями и засухой этой провинции.
По состоянию на утро субботы порядка 1,12 млн жителей этой провинции были эвакуированы. Прямой экономический ущерб оценивается в 33 млрд юаней (около 4,7 млрд долларов)
При этом стихия причинила ущерб 986 тыс. га сельхозугодий.
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