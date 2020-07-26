“С шумом и пылью”: серийного домушника, орудующего резаком, задержали в Алматы

На его счету десятки квартирных краж, в том числе и серия хищений, имевших место в микрорайоне “Аксай”.

Серийный домушник, вскрывавший чужие квартиры с помощью резака, задержан полицией Алматы в ходе спецоперации, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как установили полицейские, на его счету десятки квартирных краж, в том числе и серия хищений, имевших место в микрорайоне “Аксай”.

Напомним, тогда злоумышленник вскрыл три квартиры, расположенные на одной лестничной площадке. На данном этапе расследования доказана причастность задержанного к 18 преступным эпизодам.

Орудовал он преимущественно в спальных районах города. Замки входных дверей вскрывал резаком, что и показалось подозрительным оперативникам, которые отметили, что чаще домушники стараются действовать незаметно, чтобы не привлекать внимание людей. А в данном случае, все как раз-таки наоборот.

Подозреваемым оказался житель ВКО. Мужчина ранее имел судимость за грабеж, сейчас постоянной работы не имеет и перебивается исключительно преступными заработками.

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