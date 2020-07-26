Начальник полиции Жезказгана подтвердил, что его избили во время беспорядков в Сатпаеве

Он также отверг обвинения в том, что был пьян.

Начальник управления полиции Жезказгана Амангельды Курманов получил сотрясение головного мозга и множественные травмы во время беспорядков в Сатпаеве, сообщает zakon.kz.

Как рассказал Курманов, в Сатпаев он выехал в после того, как получил информацию о похищенной пятилетней девочке и собрал личный состав. Начальник полиции приехал в город уже в половину первого ночи 24 июля. По его словам, он и его коллеги встали в первом ряду оцепления подъезда, куда пытались попасть местные жители, так как там жил подозреваемый.

Мы встали в первом ряду оцепления подъезда. В это время кто-то из толпы начал кричать, что сотрудников полиции нужно забирать по одному. Группа людей схватила сотрудника, который стоял рядом со мной и затащили в толпу. Держа этого сотрудника за руку, я пошел за ними и стал убеждать, чтобы они отпустили сотрудника, так как вины его никакой нет. Мне удалось их убедить, они отпустили данного сотрудника. В это время кто-то из толпы узнал меня и начал кричать, что это начальник полиции. Начали требовать, чтобы им выдали подозреваемого. Толпа сразу же окружила меня со всех сторон и начали требовать, чтобы им выдали подозреваемого и они хотят провести свой самосуд, — рассказал Курманов.

По его словам, он получил получил несколько ударов сзади по голове и "по корпусу". Сейчас у него диагностировали сотрясения мозга, а также кровоподтеки правого уха, левого плеча, грудной клетки и поясницы.

При этом он отверг обвинения в том, что был пьян. Он объяснил свое состояние тем, что "принял на себя все негативные эмоции и чувства" людей, которых было невозможно никак переубедить.

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