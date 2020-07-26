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На протестах в США застрелили мужчину

Жертвой стрельбы стал участник акции в Остине, еще трое протестующих были ранены в Луисвилле.

Фото : EPA/UPG26 июля 2020, 16:48

В ходе протестов в американском Остине (штат Техас) застрелили человека, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Примерно в 21:52 (05:52) офицеры полиции Остина прибыли на место происшествия..., [они] наблюдали за протестующими [в тот момент], когда раздались выстрелы. Один мужчина был обнаружен с огнестрельными ранениями. Пострадавший был госпитализирован, вскоре после этого была констатирована его смерть, - сообщили в полиции.

Также перестрелка произошла во время протестов в городе Луисвилль (штат Кентукки).

В результате стрельбы были ранены три человека, их госпитализировали. В полиции заявили, что все раненые и инициаторы перестрелки - члены одного и того же радикального вооруженного формирования.

В то же время в городе Окленд (штат Калифорния) протестующие подожгли здание местного суда, а также разбили окна полицейского участка и напали на офицеров полиции.

Подстрекатели в толпе демонстрантов подожгли здание суда округа Аламеда. Пожалуйста, держитесь вдали от этого района, - значится в сообщении полиции.


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