На протестах в США застрелили мужчину
Жертвой стрельбы стал участник акции в Остине, еще трое протестующих были ранены в Луисвилле.
Фото : EPA/UPG26 июля 2020, 16:48
В ходе протестов в американском Остине (штат Техас) застрелили человека, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.
Примерно в 21:52 (05:52) офицеры полиции Остина прибыли на место происшествия..., [они] наблюдали за протестующими [в тот момент], когда раздались выстрелы. Один мужчина был обнаружен с огнестрельными ранениями. Пострадавший был госпитализирован, вскоре после этого была констатирована его смерть, - сообщили в полиции.
Также перестрелка произошла во время протестов в городе Луисвилль (штат Кентукки).
В результате стрельбы были ранены три человека, их госпитализировали. В полиции заявили, что все раненые и инициаторы перестрелки - члены одного и того же радикального вооруженного формирования.
В то же время в городе Окленд (штат Калифорния) протестующие подожгли здание местного суда, а также разбили окна полицейского участка и напали на офицеров полиции.
Подстрекатели в толпе демонстрантов подожгли здание суда округа Аламеда. Пожалуйста, держитесь вдали от этого района, - значится в сообщении полиции.
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