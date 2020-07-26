Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Занятость реанимационных коек для больных КВИ снизилась с 73% до 54%

Занятость провизорных коек снизилась на 40%.

Фото : -26 июля 2020, 17:00

Стабилизация эпидемиологической ситуации в Казахстана снизила загруженность провизорных и инфекционных стационаров, передает zakon.kz.

Согласно сообщению Минздрава РК, занятость провизорных коек снизилась на 40% (с 89% до 49%), реанимационных – на 19% (73% до 54%).

Ведомство отметило, что в настоящее время развернуто достаточное количество стационарных коек, необходимых для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями, общий коечный фонд вырос на 21,7 тысяч: с 30,4 до 52,1 тысяч коек.

Данные показатели наглядно показывают, что динамика стабилизировалась. Врачи потихоньку входят в привычный режим работы, меры начали системно оказываться, - сказал глава Минздрава Алексей Цой.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты