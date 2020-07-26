В стационарах Казахстана сформирован месячный запас лекарств для лечения КВИ

Вводится дополнительное лекарственное обеспечение по лечению COVID-19 на амбулаторном уровне, включающее пять наименований лекарственных средств.

В стационарах сформирован месячный запас лекарственных средств для лечения от COVID-19, передает zakon.kz.

Согласно сообщению Минздрава РК, параллельно проводятся процедуры закупки медицинских препаратов как у отечественных производителей, так и у импортеров, с целью создания резерва еще на 3 месяца.

В дальнейшем по прогнозному количеству пациентов единым дистрибьютором будут заполняться склады для того, чтобы до конца года все больницы были обеспечены лекарственными средствами, - значится в сообщении ведомства.

Отмечается, что вводится дополнительное лекарственное обеспечение по лечению COVID-19 на амбулаторном уровне, включающее пять наименований лекарственных средств. Это позволит охватить около 1 млн человек, бесплатно предоставив им препараты на сумму более 8,6 млрд тенге.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!