Кадыров заявил о готовности чеченцев попасть под санкции США

"Чеченцев невозможно напугать и заставить", - Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители республики готовы попасть в тот же санкционный список, куда США внесли его семью, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Те, кто меня видят, они говорят мне, если ты и твоя семья в списке, то мы тоже в этом списке, — сказал он.

Кадыров отметил, что ни его, ни остальных чеченцев невозможно "напугать и заставить".

Я прошу их (США), чтобы они каждый день тысячу санкций придумали против меня <…> Если дела нет, пусть придумывают, — заявил он.

В июле госсекретарь США Майк Помпео указал, что Кадырова и его семью внесли в черный список, что означает запрет на въезд в США. Кроме чеченского лидера посетить Штаты не смогут его жена Медни Кадырова и их дочери Айшат и Хадижат. Помпео пояснил, что у Госдепа есть доказательства причастности Кадырова к грубым нарушениям прав человека, включая пытки и внесудебные казни, которые произошли более десяти лет назад. Главу Чечни также обвинили в угрозах журналистам, освещавшим распространение коронавируса.

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