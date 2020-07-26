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В Литве зараженный КВИ дважды сбегал из больницы

После первого побега мужчину держали в палате, где были сняты оконные ручки, а двери были заперты снаружи, но он все равно сбежал.

Фото : delfi26 июля 2020, 21:14

В литовском городе Каунас из местной больницы дважды убегал больной с коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Delfi.

54-летнего пациента Домининкаса Армалиса вернули в больницу через пару часов после побега. Были ли у мужчины новые контакты в течение этого периода и где он был, в настоящее время выясняют специалисты из больницы и центра здравоохранения, а также сотрудники полиции.

После первого побега мужчину держали в палате, где были сняты оконные ручки, а двери были заперты снаружи. Однако ему все равно как-то удалось открыть окно и сбежать во второй раз.
через него.

После первого побега полиция начала досудебное расследование согласно пункту 1 статьи 277 Уголовного кодекса - нарушение правил борьбы с эпидемиями или инфекционными заболеваниями. Эта статья предусматривает наказывание штрафом или лишением свободы или арестом, или тюремным заключением на срок до одного года.


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