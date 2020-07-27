В Украине заявили об утечке скрытых IP-адресов правительственных сайтов

В DarkNet опубликовали реальные IP-адреса 45 сайтов с доменом "gov.ua" и больше 6500 с доменом "ua", среди них есть ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил об утечке списка скрытых IP-адресов сайтов органов власти, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию истинных IP-адресов для смягчения DDoS-атак, работы служб безопасности в интернете и сервисов сервера распределенных доменных имен.

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружили в DarkNet опубликованный перечень из почти 3 миллионов сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак. Опубликованный перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозы направленных на них атак. В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом "gov.ua" и больше 6500 с доменом "ua", в частности, ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры, - значится в сообщении на сайте СНБО.

Информация о части ресурсов является устаревшей, однако другая часть остается актуальной.



Координационный центр сообщил об угрозе основным субъектам кибербезопасности. Совместно осуществляется оповещение владельцев всех ресурсов, IP-адреса которых были скомпрометированы в результате утечки.



Владельцам скомпрометированных ресурсов рекомендуется, по возможности, оперативно изменить IP-адреса размещения веб-ресурсов и усилить мониторинг кибератак на указанные ресурсы.



В СНБО напомнили, что в начале июня зафиксировали на территории Украины новый тип DDOS-атаки, используемый для блокировки сетей провайдеров связи.

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