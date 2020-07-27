В Болгарии продолжаются митинги с требованием отставки правительства страны

Конфликтов между участниками и полицией нет.

Протесты с требованием отставки правительства премьер-министра Бойко Борисова и главного прокурора республики Ивана Гешева 18-й день продолжаются в Болгарии, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

На "треугольнике власти", между административными зданиями правительства, Народного собрания (парламента) Болгарии и президента страны, участники акции играли в волейбол, а потом забросали свиными ушами здание правительства, скандируя лозунги "Мафия!" и "Отставка!".

Кордоны полиции традиционно блокировали подступы ко всем основным правительственным учреждениям, однако полицейские не мешали участникам протестов выражать свое недовольство, конфликтов между участниками и полицией не было.

Мирные протесты прошли в субботу и в других болгарских городах.

Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, когда у здания администрации президента в поддержку главы государства Румена Радева собрались более тысячи горожан, представители различных политических партий и общественных организаций. С того дня митинги и шествия под лозунгом "Защитим демократию!" стали ежедневными, их активными участниками стали преимущественно молодые люди.

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