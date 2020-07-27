Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

США угрожают санкциями Хафтару

Причиной угрозы является препятствование Хафтара экспорту нефти из Ливии.

Фото : Pixabay27 июля 2020, 01:02

США угрожают ввести санкции против фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, передает zakon.kz со ссылкой на The Wall Street Journal.

Причиной угрозы является препятствование Хафтара экспорту нефти из Ливии, указано в материале. По данным WSJ, информация о возможных санкциях была передана фельдмаршалу представителями Госдепартамента США, при этом не указано, когда это произошло.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и "восточное правительство" во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты