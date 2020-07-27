Во Франции за употребление наркотиков решили штрафовать на месте

Новые правила прежде всего будут тестировать в пяти городах: Ренн, Марсель, Лилль, Кретен и Буасси-Сен-Леже.

Во Франции за употребление наркотиков полиция сможет на месте выписывать штрафы в 200 евро, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Если успеть уплатить штраф за 15 дней, сумму снизят до 150 евро. Но если не заплатить в определенный законом срок, штраф возрастает до 450 евро.

Премьер-министр Жан Кастекс объявил о введении новой системы штрафов во время поездки в Ниццу, где выросло число случаев насилия, связанного с оборотом наркотиков. По словам премьера, новые правила позволят "не откладывать наказание" и таким образом "завершить насилия в повседневной жизни".

Новые правила прежде всего будут тестировать в пяти городах: Ренн, Марсель, Лилль, Кретен и Буасси-Сен-Леже. С сентября 2020, после начала учебного года, они будут работать по всей стране.

Во Франции уже есть закон, принятый еще в 1970 году, который предусматривает заключение до 5 лет и штрафы суммой до 3750 евро за употребление нелегальных наркотиков. Однако рассматривая дела, судьи чаще предпочитают предупреждением ограничиться предупреждением.

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