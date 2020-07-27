Цена золота превысила $1910 за тройскую унцию впервые с сентября 2011 года

В ходе торгов на бирже Comex цена выросла на 0,8% к уровню закрытия предыдущей сессии.

Цена золота в ходе торгов на бирже Comex выросла на 0,8% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла 1912 долларов за тройскую унцию, сообщает zakon.kz .

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 06:03 нрст..

В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в 1910 долларов за тройскую унцию в сентябре 2011 г.

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