Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Вторая волна эпидемии обрушилась на Японию 

Это случилось в тот же день, когда правительство Синдзо Абэ начало рекламную кампанию туризма.

Фото : rl0.ru27 июля 2020, 07:24

Вторая волна эпидемии ударила по Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рамблер.

Это случилось в тот же день, когда правительство Синдзо Абэ начало рекламную кампанию туризма, что вызвало беспокойство региональных властей, пишет общественный телеканал NHK.

Пандемия COVID-19 похожа на бурный поток воды, который разрушает плотину. До начала июля в Токио регистрировали не более 100 случаев заболевания в день, в последнее воскресенье заболели 239 человек.

Особенно беспокоит то, что пик заболевания приходится на Токио. Губернатор столицы Юрико Коике в очередной раз призвала жителей соблюдать базовые санитарные нормы: Носите маски и не говорите громко, чтобы задержать капли слюны, когда вы обедаете в ресторане, чтобы остановить распространение болезни.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты