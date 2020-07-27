Вторая волна эпидемии обрушилась на Японию
Это случилось в тот же день, когда правительство Синдзо Абэ начало рекламную кампанию туризма.
Фото : rl0.ru27 июля 2020, 07:24
Вторая волна эпидемии ударила по Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рамблер.
Это случилось в тот же день, когда правительство Синдзо Абэ начало рекламную кампанию туризма, что вызвало беспокойство региональных властей, пишет общественный телеканал NHK.
Пандемия COVID-19 похожа на бурный поток воды, который разрушает плотину. До начала июля в Токио регистрировали не более 100 случаев заболевания в день, в последнее воскресенье заболели 239 человек.
Особенно беспокоит то, что пик заболевания приходится на Токио. Губернатор столицы Юрико Коике в очередной раз призвала жителей соблюдать базовые санитарные нормы: Носите маски и не говорите громко, чтобы задержать капли слюны, когда вы обедаете в ресторане, чтобы остановить распространение болезни.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5033590-09d6d104ced4a90c1627d1c20f8891ef
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...