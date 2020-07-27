Казахстанец Айдос Ербосынулы побил бывшего чемпиона WBA в бою за три титула

28-летний казахстанец успешно защитил три своих чемпионских пояса и одержал 14-ю победу в профессиональной карьере.

В Минске (Беларусь) на турнире по боксу состоялся главный бой вечера, в котором сразились казахстанец Айдос Ербосынулы (13-0, 9 КО) и немец нигерийского происхождения Нуху Лаваль (27-6, 15 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бой в суперсреднем весе был рассчитан на десять раундов, а на кону стояли три чемпионских пояса, которые принадлежали Ербосынулы - WBO Global, WBC Asia и WBA International.

Этот поединок закончился победой Айдоса Ербосынулы единогласным решением судей, при этом соперник казахстанца дважды побывал в нокдауне.

Таким образом, 28-летний казахстанец успешно защитил три своих чемпионских пояса и одержал 14-ю победу в профессиональной карьере. Лаваль потерпел седьмое поражение в профи.

Добавим, что за плечами Нуху немало титульных боев - к примеру, он был чемпионом WBA Inter-Continental в среднем весе.





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