"Ювентус" в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

Команду привел к титулу 61-летний Маурицио Сарри, до этого ни разу не побеждавший в национальных чемпионатах.

Футболисты "Ювентуса" в 36-й раз стали чемпионами Италии, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

За два тура до окончания турнира туринский клуб набрал 83 очка и стал недосягаем для преследующих его "Интера" (76 очков) и "Аталанты" (75), завоевав девятый титул подряд.

В составе победителей голы забили Криштиану Роналду (45+7-я минута) и Федерико Бернардески (67-я). На 89-й минуте Роналду не реализовал пенальти.

Туринский клуб возглавляет итальянский специалист Маурицио Сарри, который начал свою работу в команде прошлым летом. Для 61-летнего тренера это первый чемпионский титул в карьере.

По количеству завоеванных "скудетто" "Ювентус" лидирует в Италии. На втором месте - "Милан" и миланский "Интер", которые по 18 раз выигрывали чемпионат Италии.

Добавим, что "Ювентус" завоевал девятый титул подряд и обновил свой же рекорд – более продолжительных чемпионских серий в пяти ведущих европейских лигах не было.

В минувшем сезоне "Ювентус" в восьмой раз подряд стал чемпионом, превзойдя достижение "Лиона", который с 2002 по 2008 год взял семь титулов во Франции. В нынешнем сезоне восьмой раз кряду чемпионом Германии стала "Бавария".







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