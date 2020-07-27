ЕС запускает программу по борьбе с КВИ в Центральной Азии на 3 млн евро

Программа направлена на обеспечение потребностей систем здравоохранения.

Европейский Союз запустил пакет помощи "COVID-19 в странах Центральной Азии: меры реагирования на кризис" (CACCR) с бюджетом в 3 млн евро, направленный на обеспечение потребностей систем здравоохранения стран Центральной Азии в борьбе с пандемией, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщили в представительстве ЕС в Кыргызстане.

Отмечается, что программа направлена на обеспечение потребностей систем здравоохранения стран Центральной Азии в борьбе с пандемией. Будет оказана поддержка в смягчении последствий вспышки COVID-19 в регионе.

В Кыргызстане, помимо прочих мероприятий, в рамках программы будут усилены возможности тестирования и лабораторной диагностики, поставлены качественные СИЗ для медработников, будут изучены пробелы в профилактике, подготовке и реагировании к пандемии. Будет проведен анализ нехватки персонала и прочих барьеров, влияющих на эффективное реагирование страны на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения, - сообщили в представительстве ЕС.

Программа рассчитана на три этапа, на первой стадии будут удовлетворены самые срочные запросы и потребности, на второй, когда пик пандемии будет пройден, основное внимание будет уделено восстановлению и подготовке к возможной второй волне COVID-19. На завершающей стадии будет осуществлен ряд мероприятий в целях создания и поддержания устойчивых, эффективных и прочных систем здравоохранения.

Двухлетняя региональная программа для стран Центральной Азии запущена в июле 2020 года в рамках "пакета солидарной помощи" Европейского Союза с бюджетом в 124 млн евро.

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