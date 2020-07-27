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Генконсульство США в Чэнду закрылось по требованию МИД Китая

Ранее Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.

Фото : trend.az27 июля 2020, 08:50

Генеральное консульство США в городе Чэнду на юго-западе Китая в понедельник утром сняло американский флаг с флагштока неподалеку от въездных ворот в связи с закрытием, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По сведениям Центрального телевидение Китая, к 10:00 (08:00 нрст) последний сотрудник дипломатической миссии официально покинул здание. На минувших выходных, как уточняют местные СМИ, со стен и ограды также были сняты отличительные государственные знаки Соединенных Штатов.

Вашингтон 21 июля потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов из-за "воровства американских технологий", "неподобающего использования" систем студенческих обменов, а также "несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения" сотрудников. МИД Китая в тот же день потребовал от Вашингтона закрыть дипмиссию США в Чэнду.


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