Генконсульство США в Чэнду закрылось по требованию МИД Китая
Ранее Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
Фото : trend.az27 июля 2020, 08:50
Генеральное консульство США в городе Чэнду на юго-западе Китая в понедельник утром сняло американский флаг с флагштока неподалеку от въездных ворот в связи с закрытием, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
По сведениям Центрального телевидение Китая, к 10:00 (08:00 нрст) последний сотрудник дипломатической миссии официально покинул здание. На минувших выходных, как уточняют местные СМИ, со стен и ограды также были сняты отличительные государственные знаки Соединенных Штатов.
Вашингтон 21 июля потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов из-за "воровства американских технологий", "неподобающего использования" систем студенческих обменов, а также "несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения" сотрудников. МИД Китая в тот же день потребовал от Вашингтона закрыть дипмиссию США в Чэнду.
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