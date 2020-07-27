За нарушение карантина наказали руководство пляжа в Актау

Работа мобильных групп продолжается.

Мобильные группы, созданные для мониторинга соблюдения карантинных мер, провели очередной рейд. На руководство одного из пляжей областного центра составлен протокол об административном правонарушении и взыскании штрафа в размере 115 месячных расчетных показателей, передает zakon.kz.

Об этом Lada сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.

Мониторинговой группой были проведены рейды на базах отдыха "Достар", "Стигл", "Сансет", "Сая".

Нарушения режима карантина выявлены в гостиничном комплексе и пляже "Достар". Здесь не соблюдается дистанционный, масочный и дезинфекционный режим, а также не приостановлено функционирование бассейна. Между тем, руководитель платного пляжа должен контролировать соответствие площади пляжа количеству отдыхающих, дистанцирование людей в радиусе 2 метров. Специалистами департамента было разрешено работать платным пляжам в надежде на то, что предпринимателем будут предусмотрены и соблюдены все карантинные меры, - прокомментировали в пресс-службе департамента.

"Солдатский пляж", массовое посещение которого активно обсуждается в соцсетях, не благоустроен, здесь нет источника воды, санузла, кабинок для переодевания, отмечается большое скопление отходов.

Сложившаяся ситуация представляла угрозу распространения инфекционной заболеваемости среди населения, поэтому исполнительной властью города и санитарно-эпидемиологической службой было принято решение приостановить деятельность пляжа во избежание более серьезных последствий, - отметили в пресс-службе департамента.

Работа мобильных групп продолжается, в случае повторного выявления нарушений материалы будут переданы в судебные инстанции. Акимат Актау уведомлен о ситуации на пляжах и базах отдыха, функционирующих в прибрежной зоне.

Жители региона могут сообщить о нарушителях карантина на номер WhatsApp: 8 747 654 0459. По указанному номеру можно отправлять фото или видео с нарушениями.

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