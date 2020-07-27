Умерла последняя из актеров "Унесенных ветром"

1 июля Оливия де Хэвилленд отметила свой 104 день рождения.

Оливия де Хэвилленд, одна из последних оставшихся звезд Золотого Века Голливуда, скончалась в возрасте 104 лет, передает zakon.kz со ссылкой на BBC.

По информации ее публициста, Оливия умерла в своем доме в Париже.

За свою карьеру де Хэвилленд снялась почти в 50 фильмах, одной из известных работ актрисы была роль Мелани Гамильтон в "Унесенных ветром". За эту роль она была номинирована на "Оскар". Главную награду впервые в истории получила афроамериканка Хэтти Макдэниел за роль Мамушки.

Хэтти Макдэниел, Оливия де Хэвилленд, Вивьен Ли.

Оливия Мэри де Хэвилленд родилась в Токио 1 июля 1916 года и вскоре переехала с семьей в Калифорнию.

Позднее, в конце 1940-х годов де Хэвилленд трижды номинировалась на "Оскар" за лучшую женскую роль и получила две статуэтки. В 1947 году награду ей принесла роль в фильме "Каждому свое", а в 1950 году — роль в "Наследнице". Также актриса дважды получила премию"Золотой глобус".

В ноябре 2008 года Джордж Буш-младший наградил де Хэвилленд Национальной медалью США в области искусств. В 2010 году во Франции актрисе была присвоена степень Кавалера Ордена Почетного легиона. В 2017 году де Хэвилленд получила титул дамы-командора Ордена Британской империи.

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