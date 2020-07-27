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50 тысяч масок незаконно ввезли в Павлодарскую область

Материалы по данному факту направлены в ДККБТУ для возбуждения административного дела.

Фото : gazeta.ru27 июля 2020, 09:31

В Павлодарской области пресечен факт незаконной реализации медицинских масок, сообщает zakon.kz.

По информации КФМ МФ РК, у спекулянта не было соответствующих документов (регистрационное свидетельство, сертификат безопасности и качества изделия Национального центра экспертизы и т.д.).

Как установлено, изъятые медицинские маски производителями изготовлены не для Казахстана и соответственно ввезены в нарушение Правил ввоза и вывоза лекарственных средств и медицинских изделий. Материалы по данному факту направлены в ДККБТУ Павлодарской области для возбуждения административного дела.


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