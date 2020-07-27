Какие сферы бизнеса наиболее востребованы в период пандемии

В числе наиболее успешных сфер бизнеса – государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение, горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, профессиональная научная и техническая деятельность.

Количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в РК, уменьшилось на 3% за год. Заметнее всего сокращение затронуло сферу транспорта и складирования, а также торговли. При этом некоторые сферы бизнеса, напротив показали прирост. В числе наиболее успешных – государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение, горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, профессиональная научная и техническая деятельность. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками finprom.kz, сообщает zakon.kz.

К июлю 2020 года в РК было зарегистрировано 1,2 млн индивидуальных предпринимателей — на 2,8% меньше, чем в прошлом году.

При этом за последние 3 месяца наблюдался рост их количества: в апреле — на 0,03%, в мае — на 0,3%, в июне — на 0,5%. До этого 6 месяцев подряд количество зарегистрированных ИП сокращалось.

Более половины ИП зарегистрированы в торговле и ремонте автомобилей и мотоциклов (400,6 тыс.), а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (252,4 тыс.).

Самое заметное годовое сокращение количества ИП было отмечено в сферах транспорта и складирования (−11,9%), торговли (−9,4%) и операций с недвижимым имуществом (−8,4%).

Среди регионов РК самое большое количество зарегистрированных ИП зафиксировано в Алматы: 159,4 тыс. — на 1,5% меньше, чем в прошлом году. Следом идут Туркестанская (136 тыс.) и Алматинская (124,5 тыс.) области.

Количество зарегистрированных ИП по стране увеличилось за год лишь в 5 из 17 регионов РК. Наибольший рост отмечен в Шымкенте (+3%) и Нур-Султане (+2,9%). Самое заметное сокращение количества зарегистрированных ИП наблюдалось в ВКО (−12%), а также в Костанайской (−9,9%) и Акмолинской (−9,7%) областях.

Напомним, с 17 июля начался приём заявок на получение 42500 тенге за июль, на которые могут претендовать индивидуальные предприниматели, чья деятельность приостановлена из-за карантинных мер.

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