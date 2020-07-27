Как в Казахстане реализуются жилищные социальные программы

Национальный управляющий холдинг "Байтерек" вносит существенный вклад в развитие жилищного строительства в стране.

Основной оператор программ жилищного строительства в Казахстане – Национальный управляющий холдинг "Байтерек" подвел итоги своей деятельности за первое полугодие текущего года, передает zakon.kz.

В холдинг "Байтерек" входят четыре дочерних организаций жилищного блока – Жилстройсбербанк Казахстана, Байтерек девелопмент, Казахстанская ипотечная компания, Фонд гарантирования жилищного строительства.

Жилстройсбербанк занимает первое место по долгосрочным тенговым вкладам населения на сумму свыше 876 млрд тенге. По итогам полугодия выдано 172,3 млрд тенге.

С 2018 года возможность копить в банке за счет жилищных выплат получили военнослужащие. За этот период они открыли 92 тысячи специальных счетов. Выдано 7 044 займов на 111 млрд тенге, из них за первое полугодие 2020 года - на 10,7 млрд тенге.

Кроме того, продолжается выдача льготных займов по программе "Бақытты отбасы". Холдинг "Байтерек" начал реализацию этой программы в 2019 году по поручению Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Квартиры по ней могут приобрести многодетные семьи, имеющих четырех и более детей, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, а также неполные семьи с детьми.

В прошлом году Жилстройсбербанк выдал 5 тысяч займов на 50 млрд тенге. В этом году по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева планируется выдать вдвое больше. Средства в размере 49 млрд тенге поступили в июне 2020 года. Банк выдал 1 054 займов на 10,4 млрд тенге. В последующие два года планируется выдавать не менее 10 тысяч займов ежегодно.

Напомним, что по условиям программы "Бақытты отбасы" ставка по кредиту - 2% годовых сроком до 20 лет. Первоначальный взнос – от 10% с возможностью использования жилищных сертификатов. Сумма займа составляет до 15 млн тенге в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Актау, до 10 млн тенге - в остальных регионах. Приобрести можно жилье, как в новостройках, так и на вторичке.

Между тем, другую важную социальную программу реализует Казахстанская ипотечная программа с июня 2019 года – Арендное жилье для для врачей и учителей. На сегодня КИК подписала договора на приобретение 1 007 квартир (55,5 тысяч квадратных метров).

В целом, общий фонд построенного и приобретенного КИК арендного жилья за 2015-2020 годы составил 1,1 млн квадратных метров или 19 250 квартир. За период реализации программы "Арендное жилье с правом выкупа" арендным жильем обеспечено 18,7 тысяч семей.

В развитии жилищного строительства в стране – существенный вклад Байтерек девелопмент, который финансирует строительство кредитного жилья, выкупая облигации акиматов. При этом возвратные средства идут на строительство нового жилья.

За первое полугодие приобретены ценные бумаги местных исполнительных органов на 245,2 млрд тенге, при плане на этот год в 281,2 млрд тенге. Байтерек девелопмент также освоил 180 млрд тенге, выделенных Национальным банком РК на приобретение облигаций МИО.

Между тем, Фонд гарантирования жилищного строительства занимается развитием долевого строительства. За полугодие фонд выдал гарантии на сумму 71,8 млрд тенге. Общий портфель прогарантированных проектов составил 229,7 млрд тенге.

В жилищном строительстве есть вклад и Фонда развития предпринимательства "Даму". Чтобы удешевить стоимость коммерческих кредитов в первом полугодии фонд просубсидировал проекты частных застройщиков на 14,2 млрд тенге, при плане на 2020 год в 20 млрд тенге.

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