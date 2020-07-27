Усыновленный из Казахстана американец ищет родных в Таразе
Я не знаю с чего начать.
Фото : Facebook27 июля 2020, 10:04
Американец Пол Сардар Бабкок через социальные сети ищет родных в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Своей историей молодой человек поделился на странице Kazakh American Association в Facebook.
По его словам, он был усыновлен в Таразе примерно в 2000 году.
Я родился в сентябре 1999 года. Если бы кто-нибудь мог помочь найти мою казахскую семью, было бы приятно, что у меня есть записи и вещи, но я не знаю с чего начать.... Мое казахское имя - Сардар Бекнурович Баймаханов. Мою маму зовут - Калмаханбеткизы Эльмира. Моего отца зовут - Бекнур Баймаханов, - написал он.
Ранее Теодор Уолтон (Марат Тохтарович Оразгалиев) разыскивал родных в ВКО.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5033616-59b671050e29cfae277b41f3ec921512
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...