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Усыновленный из Казахстана американец ищет родных в Таразе

Я не знаю с чего начать.

Фото : Facebook27 июля 2020, 10:04

Американец Пол Сардар Бабкок через социальные сети ищет родных в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Своей историей молодой человек поделился на странице Kazakh American Association в Facebook.

По его словам, он был усыновлен в Таразе примерно в 2000 году.

Я родился в сентябре 1999 года. Если бы кто-нибудь мог помочь найти мою казахскую семью, было бы приятно, что у меня есть записи и вещи, но я не знаю с чего начать.... Мое казахское имя - Сардар Бекнурович Баймаханов. Мою маму зовут - Калмаханбеткизы Эльмира. Моего отца зовут - Бекнур Баймаханов, - написал он.

Ранее Теодор Уолтон (Марат Тохтарович Оразгалиев) разыскивал родных в ВКО.


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