О новой угрозе национальной безопасности заявил Мухтар Кул-Мухаммед

Речь идет о подделке лекарств в промышленных масштабах.

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности казахстанского сената Мухтар Кул-Мухаммед выступил с обращением к генпрокурору, передает zakon.kz.

Депутата возмутили цинизм и алчность лжепредпринимателей, которые занимаются фальсификацией медицинских препаратов.

Буквально на днях в Алматы выявлены подпольный цех по изготовлению поддельных лекарственных препаратов, типография по изготовлению упаковочного материала для лекарственных препаратов, склад для хранения нелегальной продукции. Сообщается об изъятии более 100 тонн упакованных лекарственных препаратов сомнительного происхождения. Сам факт подобного преступления в таких масштабах и условиях должен рассматриваться, как реальная угроза национальной безопасности страны, - говорится в обращении Мухтара Кул-Мухаммеда.

Сенатор призвал генерального прокурора срочно проверить на наличие фальсификата все склады и точки реализации лекарств. Помимо этого, Мухтар Кул-Мухаммед заявил о необходимости пересмотра уголовного законодательства в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий с учетом международного опыта.

Полагаем необходимым проанализировать международный опыт, который в подобных случаях предусматривает уголовную ответственность за подобные деяния в зависимости от совершенного размера, причинения тяжкого вреда здоровью либо смерти человека, - отметил сенатор.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!