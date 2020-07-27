"БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" подтверждает лидирующие позиции на российском рынке

Холдинг завершил первое полугодие в статусе дилера LADA №1 и крупнейшего партнера АВТОВАЗа.

По итогам деятельности в первом полугодии 2020 г. холдинг "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" реализовал 5 868 новых легковых автомобилей в 12 городах Российской Федерации. Доля группы в совокупном сбыте дилеров бренда LADA на российском рынке достигла 5,1%. Таким образом, "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" подтвердил статус наиболее успешного партнера АВТОВАЗа на территории РФ, сообщает zakon.kz.

В январе-июне 2020 г. российским подразделением холдинга "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" реализовано 5 868 новых легковых автомобилей. 5 693 из них составили модели линейки LADA. На фоне значительного падения потребительского спроса на автомобильном рынке РФ холдингу удалось сохранить продажи на высоком уровне и достичь доли 5,1% в совокупном сбыте российских дилеров бренда LADA.

Этот показатель вновь стал лучшим среди 300 партнеров АВТОВАЗа, действующих на территории России. Устойчивое лидерство холдингу обеспечивает не только эффективный менеджмент, но и наиболее разветвленная региональная инфраструктура. Сегодня в 12 городах России работают 19 автоцентров общей площадью 96 тыс. кв.м.

В регионах присутствия совокупная доля компании в структуре продаж LADA по итогам полугодия составила 32%. Собственная сервисно-сбытовая сеть под брендом "АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК" представлена в 8 регионах: г.Санкт-Петербурге, Тюменской, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Курганской, Челябинской областях и Алтайском крае.

Несмотря на влияние пандемии и нестабильность в валютном секторе, LADA удалось усилить рыночную долю по итогам отчетного полугодия до 22,9% (против 21,4% годом ранее). АВТОВАЗ продолжает укреплять традиционные позиции производителя №1 на рынке РФ.

Не менее устойчивое положение лидер отрасли демонстрирует и на территории Казахстана: по итогам полугодия LADA вновь заняла первую строчку в списке брендов-бестселлеров с лучшей рыночной долей – 22,7%. Сбыт марки вырос на 8%. При этом июнь текущего года стал самым результативным месяцем за минувшие 5 лет продаж марки в Казахстане (2 545 проданных автомобилей).

Первая половина года стала одним из самых болезненных периодов в новейшей истории автомобильного рынка. Российская сеть "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" достойно выдержала эту проверку на прочность. Итоги июня внушают надежду на дальнейшее восстановление спроса: наши продажи в минувшем месяце удвоились по отношению к нижней точке апреля и приблизились к докризисному уровню февраля. За пятилетний период деятельности "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" на российском рынке мы реализовали свыше 75 тысяч автомобилей. Рассчитываем, что эпидемиологическая ситуация позволит нам вернуться на траекторию намеченного роста уже в текущем году. Развитие инфраструктуры ретейла за пределами Казахстана – ключевой вектор развития холдинга. Ведь именно экспортные возможности смогут обеспечить загрузку производственных мощностей, строительство которых идет в Усть-Каменогорске, - отметил Айдар Мендыбаев, управляющий директор дилерской сети "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" на территории РФ.

Деятельность холдинга на территории России осуществляет ООО "АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК", принадлежащее казахстанскому акционерному обществу АО "БИПЭК АВТО Казахстан".

Действующая сеть автоцентров на территории России послужит основой экспортной инфраструктуры автопромышленного кластера полного цикла в г.Усть-Каменогорске. В июле 2020 года акционерами холдинга утвержден инвестиционный план, который обеспечит запуск мощностей сварки и окраски кузова в 2021 году.

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