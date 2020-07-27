Депутаты Мажилиса побывали в сельских округах Бухар-Жырауского района

В центре внимания мажилисменов вопросы занятости на селе во время пандемии.

Депутаты Мажилиса Гульнара Бижанова и Василий Олейник в ходе рабочей поездки по Карагандинской области побывали сельских округах Бухар-Жырауского района Карагандинской области. В центре внимания мажилисменов – вопросы борьбы с коронавирусом, обеспечение местного населения рабочими местами, а также реализация госпрограмм. Об этом сообщили в пресс-службе Мажилиса, передает zakon.kz.

В Доскейском сельском округе депутаты Мажилиса ознакомились с ремонтом пятиэтажного дома, строительством модульной котельной, благоустройством внутренних дорог, а также работой аптек.

По мнению мажилисменов, одной из основных задач государства в условиях карантина, повлекшего за собой потери дохода людей, – обеспечение людей постоянными рабочими местами, поддержка малого и среднего бизнеса путем предоставления госзаказов в различных сферах деятельности. Как отметили Г.Бижанова и В.Олейник, эта задача в полном объеме выполняется в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.

В селе Доскей для строительства модульной котельной, введение в строй которой позволит решить проблемы с отоплением и горячей водой в многоквартирных домах, используется преимущественно материал и оборудование казахстанского производства. При этом, на объекте, который возводится в рамках государственной программы "Дорожная карта занятости", трудятся жители из этого же села.

Кроме того, в селе начат капитальный ремонт пятиэтажного 40- квартирного дома. Подрядчик также местный. На ремонт выделено 120 млн. тенге из областного бюджета и еще 75 млн. тенге - из районного. Срок завершения работ октябрь-ноябрь текущего года. Как убедились депутаты Мажилиса, рабочие приступили к ремонту сразу же как были сняты ограничения на проведение работ в связи с пандемией коронавируса.

В ходе рабочей поездки по сельскому округу мажилисмены побывали и в местной аптеке, отметив, что необходимый перечень лекарств в полном объеме имеется, а цены ниже, чем в городе. Местная администрация держит на постоянном контроле строгое выполнение всех противоэпидемических мер.

В районном центре Ботакара депутаты Мажилиса побеседовали с врачами районной больницы. По словам медиков, введение карантина позволило уменьшить количество поступающих больных. Вместе с тем поднят ряд проблемных вопросов. Прежде всего, это отсутствие у бюджетников права на арендное жилье. Если вопрос с учителями решен Законом "О статусе педагога", то для медперсонала, особенно прибывающего из города в село, является особенно актуальным. Депутаты Мажилиса взяли эту проблему на свой контроль.

В ходе поездки в Бухар-Жырауский район мажилисмены в целом уделили внимание тому, как здесь решаются вопросы обеспечения жильем. Для многодетных семей строится 3 трехэтажных арендных дома (54 квартиры, общей площадью 3402 кв.м.). Из них один дом строится в с.Уштобе на 18 квартир, два дома в пос. Ботакара на 36 квартир. Подрядчиком выступила небольшая карагандинская строительная компания, которая гарантирует сдачу объектов в срок в ноябре текущего года. Качество строительства, в котором используются в основном казахстанские материалы, на контроле местных властей и авторского надзора.

Кроме того, из областного бюджета выделены деньги для выкупа на вторичном рынке квартир для многодетных семей. За счет местного бюджета выкупаются квартиры для граждан, единственное жилище которых признано аварийным, а также делается текущий ремонт коммунальных квартир.

Депутаты Мажилиса Г.Бижанова и В.Олейник убедились и в том, что благодаря Программе развития регионов будут реконструированы водопроводные сети в селах Ботакара и Каражар. А по программе "Дорожная карта занятости" реализуются два проекта: "Строительство водопроводных сетей в селе Жанакала" и "Реконструкция водопроводных сетей села Шешенкара". Это позволит решить многолетнюю проблему с водопроводной водой. Вместе с тем поднят ряд проблемных вопросов, касающихся, прежде всего, сферы государственных закупок. Депутаты взяли на свой контроль эту тему, отметив необходимость ее дополнительного изучения.

Депутаты Мажилиса, продолжая рабочую поездку по Карагандинской области, намерены отдельное внимание уделить и реализации в сельских населенных пунктах Программы "Ауыл – Ел бесігі".

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