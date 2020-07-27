Курс доллара почти не изменился на торгах, но подрос в обменниках

В обменниках доллары покупают/продают по 414,6-416,1 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 414,07 тенге (-0,02), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 414,6-416,1 тенге, евро - 484-487 тенге, рос. рубль - 5,77-5,82 тенге.

Между тем мировые цены на нефть по итогам торгов в пятницу на ведущих биржах незначительно повысились.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в сентябре на Inter Continental Exchange (ICE) – ICE Brent Crude Futures в Лондоне составила $43,34 (+0,03) за баррель.

Средневзвешенная стоимость сентябрьских нефтяных фьючерсов на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $41,29 (+0,22) за баррель.

Сегодня цены на нефть снижаются в ходе торгов.

Так, сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,15%, составив $41,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре упали на 0,14% — до $43,28 за баррель.

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