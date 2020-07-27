Экологи проверяют воздух в Атырау  

Мероприятия находятся на контроле прокуратуры области.

За текущий год в Атырау зафиксировано несколько случаев превышения предельно допустимых концентраций в воздухе сероводорода, сообщает zakon.kz.

С 14 июля по поручению прокуратуры уполномоченными органами проводится совместный мониторинг воздуха, в основном в ночное время.

Уже имеются факты превышения ПДК сероводорода в районе кольцевой автодороги "Атырау-Уральск" и туббольницы, по сведениям органов экологии и Казгидромет, источником являются объекты коммунальных служб города и ТОО "АНПЗ" – поля испарения и полигон ТБО. Есть и другой источник выбросов загрязняющих веществ в воздух, это – объекты ТОО "Тенгизшевройл", на которых ежегодно происходят несанкционированные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, - сказал природоохранный прокурор А.Касимов.

За 2019 год допущено 7 случаев выбросов, за которые органы экологии выявили ущерб на сумму более 726 млн тенге, иски о взыскании которых находятся на рассмотрении в суде.

С начала текущего года на месторождении "Тенгиз" произошло 3 факта незаконного выброса загрязняющих веществ. По поручению природоохранной прокуратуры экологами проводится проверка соблюдения экологических требований этими организациями. Мероприятия находятся на контроле прокуратуры области.

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