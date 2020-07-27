Женщина с редкой аллергией на солнце вынуждена носить "скафандр"
Она практически не выходит на улицу днем.
28-летняя женщина из Марокко с редкой генетической аллергией на ультрафиолетовое излучение должна носить "скафандр", чтобы защитить себя, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.
В двухлетнем возрасте Фатиме Газауи диагностировали пигментную ксеродерму после того, как родители обеспокоились большим количеством веснушек на ее коже. Люди, страдающие ей, легко загорают даже в пасмурный день.
Она практически не выходит на улицу днем - в редких случаях ей приходится надевать перчатки и шлем, наносить солнцезащитный крем каждый час. Кроме этого, на окнах в ее доме стоят УФ-фильтры.
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Ей пришлось перестать ходить в школу в возрасте 13 лет из-за опасности пребывания на солнце. В 16 лет Фатима узнала, что ее недуг может привести к преждевременной смерти из-за риска развития рака кожи. Сначала это пугало ее, но затем Фатима решила поделиться своей историей с другими людьми, страдающими этой аллергией.
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Я редко выхожу на улицу при дневном свете. Но если мне придется, то я надеваю свою "маску НАСА", а также перчатки, чтобы защитить себя от солнечных лучей. Мой день отличается от дня других людей, я провожу весь день в помещении, а мой день начинается ночью. Это заболевание очень трудно лечить, но я предпочитаю оставаться дома, - сказала Фатима.
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Ее родители никогда не говорили о реальной опасности болезни, так как хотели защитить ее. Но, как призналась Фатима, чем больше она узнавала о ксеродерме, тем сильнее становилась.
Женщина уже перенесла 55 операций по удалению проблемных участков на коже. Лекарства от пигментной ксеродермии пока не существует. По данным Национальная служба здравоохранения, в Великобритании только 70% пациентов живут после 40 лет.
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Для меня важно рассказывать о своей болезни, чтобы люди знали о ее опасности. Я оптимист и верю, что смогу вдохновить многих людей. Я хочу сказать им, чтобы они жили каждый день так, будто он последний. Что бы ни случилось, жизнь коротка, поэтому важно жить полной жизнью, - сказала Фатима.
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