Женщина с редкой аллергией на солнце вынуждена носить "скафандр"

Она практически не выходит на улицу днем.

28-летняя женщина из Марокко с редкой генетической аллергией на ультрафиолетовое излучение должна носить "скафандр", чтобы защитить себя, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

В двухлетнем возрасте Фатиме Газауи диагностировали пигментную ксеродерму после того, как родители обеспокоились большим количеством веснушек на ее коже. Люди, страдающие ей, легко загорают даже в пасмурный день.

Она практически не выходит на улицу днем - в редких случаях ей приходится надевать перчатки и шлем, наносить солнцезащитный крем каждый час. Кроме этого, на окнах в ее доме стоят УФ-фильтры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fatima Ezzahra Ghazaoui (@filledelalune1) 12 Июл 2020 в 12:50 PDT

Ей пришлось перестать ходить в школу в возрасте 13 лет из-за опасности пребывания на солнце. В 16 лет Фатима узнала, что ее недуг может привести к преждевременной смерти из-за риска развития рака кожи. Сначала это пугало ее, но затем Фатима решила поделиться своей историей с другими людьми, страдающими этой аллергией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fatima Ezzahra Ghazaoui (@filledelalune1) 10 Май 2020 в 3:40 PDT

Я редко выхожу на улицу при дневном свете. Но если мне придется, то я надеваю свою "маску НАСА", а также перчатки, чтобы защитить себя от солнечных лучей. Мой день отличается от дня других людей, я провожу весь день в помещении, а мой день начинается ночью. Это заболевание очень трудно лечить, но я предпочитаю оставаться дома, - сказала Фатима.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fatima Ezzahra Ghazaoui (@filledelalune1) 8 Июн 2020 в 2:03 PDT

Ее родители никогда не говорили о реальной опасности болезни, так как хотели защитить ее. Но, как призналась Фатима, чем больше она узнавала о ксеродерме, тем сильнее становилась.

Женщина уже перенесла 55 операций по удалению проблемных участков на коже. Лекарства от пигментной ксеродермии пока не существует. По данным Национальная служба здравоохранения, в Великобритании только 70% пациентов живут после 40 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fatima Ezzahra Ghazaoui (@filledelalune1) 10 Ноя 2019 в 10:32 PST

Для меня важно рассказывать о своей болезни, чтобы люди знали о ее опасности. Я оптимист и верю, что смогу вдохновить многих людей. Я хочу сказать им, чтобы они жили каждый день так, будто он последний. Что бы ни случилось, жизнь коротка, поэтому важно жить полной жизнью, - сказала Фатима.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fatima Ezzahra Ghazaoui (@filledelalune1) 31 Дек 2019 в 9:14 PST

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