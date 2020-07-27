КПО представила результаты производственной деятельности за первое полугодие

Текущий кризис вызвал новые глобальные тренды - Эдвин Блом.

Компания "Kарачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) 24 июля представила результаты производственной деятельности за первое полугодие, сообщает zakon.kz.

За данный период КПО добыла более 75 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в виде стабильных и нестабильных жидких углеводородов, сырого газа на экспорт и очищенного газа для использования в качестве топлива. Дополнительно, было закачано в пласт 5 млрд кубометров сырого газа, что составило 49,3% от общего объема добываемого газа.

К настоящему моменту партнерами по Карачаганаку было инвестировано более 26,6 миллиардов долларов США в разработку месторождения.

Несмотря на спад, который переживает мировая нефтегазовая отрасль, еще более усугубившийся пандемией коронавируса, эксплуатация производственных объектов компании осуществляется в строгом соответствии со всеми требованиями безопасности и планами добычи на 2020 год.

Генеральный директор КПО Эдвин Блом отметил: "КПО планирует выполнить свои обязательства по добыче жидких углеводородов и газа в соответствии с утвержденной ежегодной Рабочей программой и бюджетом на 2020 год. С учетом рисков, вызванных пандемией COVID-19, КПО также принимает все необходимые меры по обеспечению рентабельности, принимая во внимание все возможные сценарии цен на нефть".

Наши производственные показатели опережают предусмотренный бюджетом уровень. Проекты продления полки добычи – Проект снятия производственных ограничений по газу КПК и Проект 4-го компрессора обратной закачки - находятся на этапе реализации. Мы должны воспользоваться представившейся возможностью для внедрения новых цифровых технологий для упорядочивания бизнес-процессов, на которые повлиял текущий кризис. Для этого требуются выдержка, неординарное мышление и работа с полной отдачей. Я уверен, что КПО извлечет уроки из этого кризиса и станет еще более сильной компанией, лучше подготовленной к тому, что ждет ее в будущем, - добавил Эдвин Блом.

Вопросы профессионального роста и повышения квалификации казахстанских сотрудников остаются в числе наиболее актуальных для компании. Несколько лет назад в КПО началась реализация программы ускоренного развития персонала в целях определения наиболее перспективных работников и их будущего развития для воплощения в жизнь их максимального потенциала и достижения максимального карьерного роста. Программа позволила четко определить карьерные цели и оказать поддержку участникам в подготовке эффективных планов профессионального развития. По результатам программы более 50% участников уже получили повышения в соответствии с их планами профессионального развития. За первое полугодие процентное соотношение местных сотрудников КПО составило 96% от общего количества инженерно-технических работников и 81% всего руководящего персонала.

Охрана окружающей среды и вопросы экологии всегда были в центре внимания КПО. Как краткосрочные, так и долгосрочные мероприятия выполняются согласно утвержденному плану с соблюдением специальных условий природопользования.

За первое полугодие 2020 г. показатель утилизации газа на Карачаганаке составил 99.9%, что является достижением мирового уровня. На сегодня общий объем инвестиций КПО в природоохранные мероприятия составил 417 миллионов долларов США.

КПО продолжает осуществлять мониторинг эмиссий в окружающую среду в полном объеме, включая мониторинг выбросов, сбросов сточных вод, переработку и размещение отходов, а также мониторинг атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы.

В дополнение к этому, осуществляется новый энергетический аудит для определения степени рациональности использования энергоресурсов и поиска возможностей для их более эффективного использования. По итогам энергоаудита будет разработан долгосрочный план мероприятий по энергосбережению и снижению выбросов парниковых газов.

КПО является одним из лидирующих предприятий нефтегазового сектора Республики Казахстан в части объема закупа товаров и услуг у местных компаний-производителей. Со дня подписания Окончательного соглашения о разделе продукции, тысячи казахстанских компаний приобрели бесценный опыт за счет работы на проекте мирового класса. По итогам шести месяцев текущего года доля казахстанского содержания в контрактах КПО на поставку товаров, работ и услуг превысила 59% или более 331 миллионов долларов США в денежном исчислении.

КПО реализует множество крупных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры Западно-Казахстанской области. На сегодня общий объем инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры региона составил 416 миллионов долларов США.

Кроме этого, КПО оказывает весомую поддержку учреждениям здравоохранения, закупая для них необходимое оборудование, в том числе для отделений интенсивной терапии. Компания КПО поддержала деятельность областного общественного фонда "Birgemiz-Oral" и оказала финансовую помощь.

Мы переживаем сейчас беспрецедентный период. Как известно, основная нагрузка в борьбе с пандемией приходится на специализированные медицинские учреждения, которые крайне нуждаются в нашей общей поддержке. В сложившейся ситуации нельзя оставаться в стороне, поэтому компания КПО протягивает руку помощи, следуя политике добрососедства и своим корпоративным и партнерским принципам, - сказал Эдвин Блом.

Данные инициативы еще раз подтверждают высокий уровень социальной ответственности компании и ее готовность к сотрудничеству с местным сообществом. КПО намерена и впредь выполнять свои обязательства перед Республикой Казахстан, делая всё возможное для защиты здоровья и безопасности своих сотрудников и населения региона. Компания намерена продолжить необходимую комплексную поддержку с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции и оказания содействия в профилактике и лечении COVID-19.

Текущий кризис вызвал новые глобальные тренды, заставив мировое бизнес сообщество изменить свои подходы к работе, и КПО здесь не стала исключением. Для того, чтобы пережить вызовы, связанные с пандемией коронавируса, к которой добавилось падение цены на нефть, КПО необходимо пересмотреть свои приоритеты и бизнес процессы. Вместе с тем, КПО продолжит тесное сотрудничество с контролирующими органами, областными исполнительными органами, отраслевыми партнерами и другими заинтересованными сторонами для объединения государственных интересов, ключевых целей бизнеса и корпоративных ценностей, - сказал Эдвин Блом.

- Коллектив КПО смотрит в будущее с уверенностью и оптимизмом и, как никогда прежде, готов к выполнению планов по освоению Карачаганакского месторождения в тесном партнерстве с Республикой Казахстан. Это партнерство выдержало испытание временем, благодаря чему будут преодолены все невзгоды, вызванные пандемией, для продолжения курса в успешное будущее для всех, - заключил Эдвин Блом.

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