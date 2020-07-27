Временно сокращено количество троллейбусов на маршрутах в Алматы

Это связано с техническими неполадками на подстанциях 8 и 12.

На шести маршрутах троллейбусы временно изменили свою работу в Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматыэлектротранс".

Уважаемые пассажиры! В связи с техническими неполадками на подстанциях 8 и 12, а именно слабым напряжениям, на участках по пр. Абая – от ул. Манаса до пр. Достык, по ул. Тимирязева – от ул. Байтурсынова до Ауэзова, а также по ул. Кабанбай батыра, пр. Абылай Хана и Достык, плановый выпуск троллейбусов по некоторым маршрутам будет сокращен, – указано в сообщении.

Так по маршруту №9 планировалось выпустить 14 троллейбусов, но по факту не вышло ни одного, в связи с отсутствием напряжения по ул. Кабанбай батыра.

Маршрут №5 планировалось выпустить 15 троллейбусов, но по факту вышло 10.

Маршрут №11 – планировалось выпустить 17 троллейбусов, вышло 10.

Маршрут №25 – планировалось выпустить 25 троллейбусов, вышло 15.

Маршрут №7 – планировалось выпустить 23 троллейбуса, вышло 15.

Маршрут №19 – планировалось выпустить 17 троллейбусов, вышло 12.

Просим обратить внимание, что маршрут №9 работать не будет. Приносим свои извинения за неудобства. Об изменениях работы троллейбусов, мы будем сообщать дополнительно, – отмечено в сообщении.

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