Назначен новый замакима Нур-Султана

Им стал Нурлан Солтамбеков.

Назначен заместитель акима Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

В связи с переходом замакима Алтынбека Кайсагалиева на другую работу назначен заместитель акима Нур-Султана. На онлайн-активе города аким Алтай Кульгинов поблагодарил Кайсагалиева за плодотворную работу по решению ряда вопросов долевого строительства, за успешно проведенные противопаводковые мероприятия, развитие общественных пространств и внутридворовых территорий по принципу мастер-плана "Нур-Султан — комфортный город" и за ряд других важных задач.

По согласованию с Администрацией Президента заместителем акима стал 47-летний Нурлан Солтамбеков.

Стаж работы на госслужбе составляет более 20 лет. Специальность - инженер-строитель. Трудовую деятельность начинал с мастера столярного цеха. В разные годы работал на разных позициях в ряде Управлений. На протяжении 5 лет проработал в должности заместителя руководителя "Управления коммунального хозяйства столицы. В последние годы возглавлял "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства".

Прошел путь от главспециалиста до замакима в соответствии с принципом меритократии.

Аким столицы поставил ряд задач.

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