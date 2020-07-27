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Баскетболисты НБА готовятся к рестарту в компании массажисток

Насколько это безопасно, и были ли случаи заражения после таких "обходных" путей, не сообщается.

Фото : pixabay.com27 июля 2020, 12:07

Баскетболисты, выступающие за клубы НБА, готовятся к рестарту сезона, прерванного из-за коронавируса, в компании массажисток, передает zakon.kz.

Сезон в НБА должны возобновить 30 июля, и команды вовсю проводят тренировки. Правда, жить баскетболистам приходится в изоляции. Таковы правила для исключения рисков заражения коронавирусом. До завершения турнира, которое намечено на октябрь, к игрокам допускается только сотрудники клубов, в то время как другие люди, в том числе члены семьи, не имеют права встречаться с выступающими в НБА.

По информации журналиста The Athletics Маркуса Томпсона, спортсмены, оторванные от внешнего мира и от других людей, не скучают.

Спортсмены справляются с потребностью в женской внимании. Существует запрет привозить семью, но у вас может быть тренер или массажист. Мне сказали, что к ним поступают горячие массажистки. Вы знаете пару тренеров оттуда... В общем, есть обходной путь, - отметил инсайдер.

Насколько это безопасно, и были ли случаи заражения после таких "обходных" путей, не сообщается.


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