Полицейские прервали две свадьбы в Туркестанской области

В целом, мобильными группами выявлено 80 нарушений карантинных мер.

Полицейские Сайрамского района остановили свадебное торжество из-за нарушения карантина, передает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, один из жителей села Манкент в своем доме собрал более 50 гостей и проводил свадебное торжество.

За грубое нарушение требований карантина, полицейские составили административный протокол в соответствии со статьей 425 КоАП РК “Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов”. Собранные материалы направили в соответствующие органы для принятия законного решения.

Вместе с тем, в Сайрамском районе зарегистрировали еще два аналогичных факта нарушение карантина. В одном из них, местный житель собрал в своем доме более 20 гостей и отмечал женитьбу сына. В другом случае, сельчанин пригласил свыше 15 человек и провел обряд “проводы невесты”. Оба факта мобильная группа также своевременно проверила и остановила семейные торжества, не допустив массового скопления людей. Собранные материалы направлены в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК по Туркестанской области для принятия соответствующего решения.

В целом, мобильными группами, работающими на территории Сайрамского района, выявлено 80 нарушений карантинных мер, по которым составлены административные протоколы по статье 425 КоАП РК “Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов”, в том числе в трех случаях за организацию свадебных и семейных торжеств.

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