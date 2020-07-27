Теракт на севере Сирии: от подрыва мотоцикла пострадали 12 человек
Ранения получили в основном дети.
Фото : newsmir.info27 июля 2020, 12:19
В результате взрыва заминированного мотоцикла в сирийской провинции Идлиб ранения получили 12 человек, в основном дети, передает zakon.kz.
Мотоцикл, груженный взрывчаткой, был подорван вечером в центре города. Пострадали 12 человек, преимущественно это дети, - говорится в сообщении CNN Turk.
Раненых доставили в больницу. Прохожие пытались потушить пожар, возникший после взрыва.
Отмечается, что вскоре в этом же районе взорвалась шумовая бомба, вызвав панику.
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