В Алматы автомобиль без госномера устроил аварию, скрываясь от полицейских

Автомобиль принадлежит женщине, которая оставила транспортное средство на СТО.

В Алматы ДТП произошло на мосту развязки Рыскулова-Жансугурова. Автомобиль без госномера пытался скрыться от полицейских, но врезался в проезжающую мимо машину, передает zakon.kz.

Как сообщили Sputnik очевидцы автомобиль Toyota Camry без госномера двигался по проспекту Рыскулова. Увидев подозрительный автомобиль, полицейские попросили водителя остановиться. Но тот ускорился и попытался скрыться.

Проехав до развязки, уже на мосту, со слов очевидцев, водитель Toyota Camry ударил Mitsubishi FTO, который двигался в попутном направлении. Кроме того, пострадала водитель Mitsubishi FTO, первую помощь ей оказала бригада медработников, прибывшая к месту ДТП.

Полицейские выяснили, что автомобиль без госномеров принадлежал женщине, которая оставила транспортное средство на СТО.

Со слов мужчин, находившихся в салоне, они являются сотрудниками этого СТО.

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