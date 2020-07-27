Грозит ли павлодарскому "розовому" озеру участь Кобейтуза

Туристов призывают бережно относиться к экосистеме Коряковского озера.

Внимание казахстанцев привлекло еще одно соленое озеро, расположенное в Павлодарской области. Коряковское озеро, также как и Кобейтуз в Акмолинской области имеет розоватый оттенок и привлекает туристов, передает zakon.kz.

20 июля розовое Кобейтуз закрыли из большого наплыва посетителей. В тот же день стало известно, что соль с озера стали продавать как лекарство от коронавируса. В Минэкологии начали проверку. А Президент Касым-Жомарт Токаев высказал свое возмущение по поводу нанесенного ущерба. Стало известно, что озеру придадут статус особо охраняемой территории

В Павлодарской же области территория соленого озера не охраняется. По словам председателя общественного объединения "ЭКОМ" Cветланы Могилюк, экосистему могут погубить выжигающие степь костры, которые отдыхающие разводят на берегу, а также мусор.

Люди на отдых приносят полные банки еды, а вот унести уже пустые почему то у них не хватает сил. Все, что вы принесли на природу, необходимо забрать с собой. Это касается и отдыха на коряковском озере, - приводит ее слова pavlodarnews.kz.

По словам эколога, уникальными целебными свойствами соль с коряковского озера не обладает, нет никаких научных данных об этом.

Она ничем особенно не полезна. Соляной раствор можно сделать из любой соли, кстати, лучше и полезней - из морской, чтобы полоскать им горло, например, - сказала она.

Могилюк также отметила, что соли восстанавливаются очень долго, поэтому важно сохранить этот редкий водоем как уникальную достопримечательность региона.

Такого же мнения придерживаются и некоторые местные жители.

На это удивительное озеро приезжают павлодарцы, чтобы сделать хороший снимок, провести фотосессию, - делится блогер. - Но если мы будем продолжать бездумно относиться к окружающему нас миру, то потеряем все, что подарила нам природа, - сказал блогер Рымбек Кабиден.

В пример он привел озеро Кобейтуз.

Добыча соли на Коряковском озере ведется с 1747 года. Во времена Российской империи его называли "Соляным клондайком". Озеро считалось главным объектом по добыче промышленной соли для Сибири. В ходе проведенного анализа выяснилось, что месторождение имеет такой огромный потенциал, что за прошедшие 200 лет месторождение не обеднело от количества добычи соли.

Эколог Светлана Могилюк рассказала, почему Коряковское озеро имеет такой же розоватый оттенок, как и Кобейтуз.

Розовый цвет связан с рачками Artemia salina. Нельзя допустить, чтобы этих рачков вычерпывали, что у нас, к сожалению, происходит на всех озерах. Массовое посещение таких мест, вычерпывание соли может привести к нарушению естественной целости и загрязнению водоема, - заключила она.

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