Волонтеры проставляют "бесплатно – тегiн" на лекарственных препаратах гуманитарного груза

Антикоррупционная служба города Алматы совместно с волонтерами продолжают вести работу по мониторингу доставки по назначению данного груза.

На площадке сервисного центра Антикоррупционной службы Алматы был проведен брифинг с участием руководителей проектных офисов, специальной мониторинговой группы и представителей СМИ, сообщает zakon.kz.

В ходе брифинга выступил первый заместитель руководителя Департамента Данияр Таумурат с докладом об итогах работы ведомства за первое полугодие, об осуществлении мониторинга на предмет наличия и завышения цен на медпрепараты во всех крупных аптеках города.

Сотрудниками Департамента в период введенного чрезвычайного положения создан ситуационный центр на базе Антикор Орталығы, в работу которого были вовлечены известные общественники города, такие как Саида Тауекелова, а также депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова.

Работа Центра незамедлительно дала свои положительные результаты, в ходе мониторинга в целях выявления фактов завышения цен на лекарственные препараты, их наличия или дефицита, установления причин недостаточного обеспечения лекарствами было охвачено порядка 50 аптек города.

Ситуационным центром совместно с сотрудниками Департамента осуществляется оперативное сопровождение поступающей гуманитарной помощи. Волонтеры "Акселератора Добра: Izgilik elshisi" проставляют штампы с грифом: "бесплатно – тегiн" на каждом лекарственном препарате гуманитарного груза в дальнейшем для их использования по назначению и во избежание фальсификации лекарственных средств. В свою очередь, Антикоррупционная служба города Алматы совместно с волонтерами продолжают вести работу по мониторингу доставки по назначению данного груза.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, путем анализа СМИ выявлена крупная партия медицинских масок 8,5 миллионов штук, дорогостоящих медицинских препаратов и кислородных баллонов для ИВЛ.

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